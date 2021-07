Une douche aérée et claire

La douche se veut aussi grande que possible.

Idéalement, elle dispose d’un espace de séparation. Et pour les parois, préférez le verre sans jointure d’aluminium : la transparence permet en effet de repousser et d’aérer l’espace consacré, demandez un devis en plomberie rénovation à votre artisan !



Le must : la douche à l’italienne, c'est-à-dire sans socle, sans bac et totalement carrelée. Vous pouvez aussi installer celle-ci sur un receveur extra-plat. En plus, la colonne de douche sera « encastrée » dans le mur pour plus de légèreté. L’esthétisme est plus fort si les matières ne se juxtaposent pas.



Une baignoire théâtralisée Si baignoire il y a, celle-ci joue la carte du spectaculaire ! Bien plus qu’un simple élément pour la toilette, elle devient essentielle dans la décoration de la salle de bains. Théâtralisez-la et mettez-la en valeur par son design. Pour cela, placez-la au centre de l’espace salle de bains, ou près du mur sans la coller. Le bain lui-même sera ainsi au coeur de la mise en scène. En fonte, ses formes sont vastes et arrondies… sans être enfermées dans un tablier. Il n’y a plus d’angles, et tout y est rondeur.



Astuce déco : la baignoire peut se peindre de couleurs dynamiques (violet ou vert anis par exemple) tout en gardant les pieds blancs. Ou bien elle s’habille de stickers aux motifs empruntés au salon (chandelier, fleurs…)