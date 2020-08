Maison de campagne en viager : rafraîchissez l’ambiance

Vous venez d'acquérir une maison de campagne en viager libre en Occitanie , qui fut un coup de coeur. Quelques mois après vous décidez d'aménager : rien n’a changé et pourtant, la maison semble transfigurée. La magie du blanc a fait son oeuvre.

Une cuisine de campagne dont les meubles sont peints en blanc mat, et les pieds de chaise élégamment laissés en partie naturels. (Chaises et table en pin massif, AMPM)

Chaulez vos meubles

Il existe des badigeons de chaux et lasures conçus pour les meubles en bois, qui donnent un effet mat, poreux, et laissent entrevoir le veinage.

Certains peuvent ensuite être cirés ou patinés. On les trouve, avec guide d’utilisation, dans les enseignes de bricolage.

Sol de galets

Dans la salle de bains, le sol en galets est devenu un must. C’est bien plus joli de le réaliser soi-même, avec de vrais galets inégaux et de couleurs différentes, posés de façon espacée et irrégulière, de manière plus personnelle que le filets tout prêts à coller.

Ainsi votre viager est complêtement transformé !