Que faire avant de repeindre un mur de façades ?

Avant d'être peint, un mur doit être propre, sain et sec. Une surface bien préparée est la garantie d'un résultat de qualité. Alors vérifiez bien son état d'origine. Que vos murs de façades soient neufs, déjà peints ou en mauvais état, suivez les conseils de notre façadier d'appartement à Perpignan pour bien les préparer.







1. Préparer des murs de façades et des plafonds neufs ou bruts de finition

Les conseils proposés ici s’appliquent à toute surface recouverte de placoplâtre ou d’un enduit mais ne concernent pas les surfaces en béton ou en parpaings.

Si la surface est quasi nette



Dépoussiérez la surface et gommez les traces de crayon qui pourraient subsister.

Vous pouvez aussi passer un couteau à enduire. Inclinez-le à 30° pour éliminer les résidus d’enduit de surface.



Si la surface présente trop de défauts



Après avoir passé le couteau à enduire, poncez avec du papier de verre «anti

encrassant ». Puis dépoussiérez à fond.

Passez ensuite une sous-couche spéciale plaques de plâtre ou un primaire spécifique. Appliquez-la d’abord sur le plafond puis sur les murs. Elle doit être régulière et uniforme.

2. Préparer des murs de façades ou plafonds déjà peints

Il existe 2 types de peinture : la peinture à l’eau et la peinture glycéro.



Pour savoir de quel type de peinture votre mur est recouvert, frottez-le avec un chiffon imbibé d’acétone. Si la peinture déteint sur le chiffon et laisse une trace mate, c’est une peinture à l’eau. Si aucune trace n’apparaît, c’est une peinture glycéro. N’oubliez pas ensuite de rincer la peinture à l’éponge et le chiffon à l’eau froide.

Nettoyer une peinture à l’eau



Sauf exception il ne faut pas lessiver une peinture à l’eau.



Passez simplement une éponge humide côté abrasif avec quelques gouttes de liquide vaisselle. Puis rincez, également à l’éponge. Travaillez de bas en haut, par petite surface, pour éviter les coulures qui laisseraient des marques.



Une fois la surface propre, sèche et mate, vous pouvez évaluer son état. Si elle présente des défauts, réparez-les avant de peindre ou d’appliquer un papier peint.



Lors du nettoyage, si la peinture en phase aqueuse déteint, c’est qu’il s’agit certainement d’une peinture vinylique voire d’un badigeon.

Si c’est une peinture vinylique, il faut rincer à l’éponge simplement.