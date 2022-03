Parois et portes de douche

Pratiques pour éviter les éclaboussures d'eau, les parois de peuvent s'adapter à tous les receveurs, tous les agencements de salle de bain, toutes les ouvertures de portes. Parois de douche ou portes teintées, transparentes, synthétiques ou en verre trempées...

Pour plus de sécurité, si vous optez pour des parois synthétiques, l'épaisseur minimale doit être de 3 mm. préférez des surfaces lisses (plus faciles à entretenir et nettoyer).

Les parois en verre , en rénovation de salle de bain 66, apportent plus de sécurité (en se cassant elles formeront des morceaux peu coupants). Choisissez des verres Sécurit.

Pour maintenir les parois, des profilés sont nécessaires.

Pour les portes, vous aurez le choix entre les portes pivotantes, les portes à soufflet et les portes coulissantes. Une ouverture minimale de 46 cm est à prévoir.

De nombreux modèles de douches sont disponibles : taille, matériaux, coloris différents.

De nombreux modèles de cabines de douche sont également disponibles. Faciles à monter, elles peuvent être installées partout.

En résumé, tout ce que qu'il faut savoir avant d'acheter une cabine de douche, et ce que vous devez savoir pour monter votre cabine vous-même est là aussi.