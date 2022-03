Le receveur de douche de salle de bain



Les receveurs font entre 70 et 100 cm de coté. Pour un minimum de confort dans la rénovation salle de bain à Perpignan, préférez un receveur de bonne taille, pour vous mouvoir plus aisément, sans vous cogner sans arrêt. De plus, les modèles spacieux vous permettent d'installer une colonne de douche hydromassante.

Si votre salle de bain est minuscule, choisissez un modèle de receveur de douche quart de rond. Faites attention à l'ouverture des portes. L'ouverture des portes à l'intérieur de la douche, ou encore des portes coulissantes vous permettront de gagner de la place.

Les receveurs sont fabriqués en céramique, pour les modèles les moins chers (mais aussi les plus lourds). L'acrylique et les matériaux de synthèse offrent des modèles antidérapants et 3 fois plus légers. Plus performants et plus lourds, les receveurs en fonte retiennent bien la chaleur.

De formes très variés, les receveurs peuvent être posés en angle, encastrés, en épi.

Généralement profond de 12 à 15 cm, vous pourrez cependant trouvez des receveurs allant jusqu'à 25 cm de profondeur. Vous pourrez ainsi y baigner vos jeunes enfants.

Poser un receveur

Plus ou moins faciles à réaliser, voici quelques techniques pour poser votre receveur de douche